МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Председателем совета директоров "Роснефти" переизбран председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, говорится в сообщении "Роснефти".

"По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 4 июня 2019 года, председателем совета директоров избран Герхард Шредер", — говорится в сообщении.

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании во вторник избрали совет директоров компании в составе 11 человек — новым членом совета стал кандидат катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади, сменивший главу Glencore Айвана Глазенберга.

Остальные десять членов совета директоров "Роснефти" переизбраны в новый состав из предыдущего. Это помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, глава " Роснефти " Игорь Сечин, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, президент BP Боб Дадли, президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро, инвестбанкир, председатель Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди.

Основным акционером " Роснефти " является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,93%, у швейцарского сырьевого трейдера Glencore — 0,57%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.