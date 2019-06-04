МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

"Сегодня со стороны И.И. Сечина был сделан ряд заявлений в связи с ограничениями прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба"…. Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании "Роснефть" на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя", — говорится в заявлении.

Сечин в выступлении на собрании акционеров во вторник отметил, что инцидент с нефтепроводом "Дружба" негативно влияет и на "Роснефть", и на поставки сырья в Западную Европу.

"Если же оперировать цифрами, а не эмоциями, то в систему за пять месяцев этого года было принято на 2,2 миллиона тонн нефти больше, чем за тот же период 2018 года. Аналогично, экспорт в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,1 миллиона тонн. Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности", — говорится в заявлении "Транснефти".

Весь 2019 год "Роснефть" не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в нефтепроводы, что влияет на сокращение приема нефти других компаний, говорится в сообщении "Транснефти".

"Весь 2019 год ПАО "НК "Роснефть" не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов. Так, в январе 2019 года количество неоформленной маршрутными поручениями нефти составило 570 тысяч тонн; в феврале — 610 тысяч тонн; в марте — 925 тысяч тонн; а в апреле уже 1070 тысячи тонн", — сообщает "Транснефть".

"Более миллиона тонн нераспределенной нефти этой компании в системе магистральных нефтепроводов не только усугубляет ситуацию с размещением ресурсов, но и в значительной степени влияет на сокращение приема нефти от других производителей", — говорится в релизе.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.