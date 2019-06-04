МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая корпорация Total объявила о форс-мажорных обстоятельствах при поставках авиакеросина со своего нефтеперерабатывающего завода в Лойне (Германия), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.

"Total объявила о форс-мажорных обстоятельствах при поставках авиатоплива с ее нефтеперерабатывающего завода в Лойне в Германии", — пишет агентство.

"Эти меры распространяется только на авиатопливо", — уточнят Блумберг. НПЗ при этом продолжает работать с сокращенными мощностями, используя сырье из запасов и поставки из Гданьска (Польша).

В середине мая агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании сообщало, что Total приостановила работу на некоторых установках завода в Лойне для проведения проверок в связи с загрязнением нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба". Отмечалось, что мощность нефтеперерабатывающих установок, временно прекративших работу, составляет 230 тысяч баррелей в день.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.