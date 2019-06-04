МЕХИКО, 4 июн — ПРАЙМ. Венесуэльская PDVSA в мае снизила экспорт нефти и продуктов переработки на 17% по сравнению с апрелем, до 874,5 тысячи баррелей в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные компании и Refinitiv Eikon.

Снижение в основном связано с трудностями при продаже улучшенной нефти, которую раньше покупали заводы США, на фоне санкций этой страны против Венесуэлы.

Ряд клиентов прекратили закупки в конце апреля, как того требовали американские санкции. PDVSA в мае отправила 33 груза нефти и топлива, преимущественно в Азию. "Роснефть" была основным получателем венесуэльской нефти в мае. Экспорт в Индию снизился более чем на треть до 187 тысяч баррелей в день, в Китай сохранился на уровне примерно 450 тысяч баррелей.

Поставки нефти из Венесуэлы на Кубу выросли до 91 тысячи баррелей в день с 49 тысяч в апреле.

При этом импорт страной топлива и разбавителей для нефти снизился до 137,5 тысячи баррелей в день по сравнению с уровнем предыдущих весенних месяцев в 200 тысяч баррелей.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.