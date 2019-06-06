С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не меняло прогноз по добыче нефти в 2019 году из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас прогноз пока не меняется. Если будут какие-то сейчас изменения, то мы сможем до конца года обеспечить восполнение", — ответил Новак на соответствующий вопрос.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.

Новак сообщил также, что новый технический регламент, ужесточающий контроль за поступающей в систему нефтью, будет готов в течение ближайших нескольких месяцев. "Мы подготовили комплекс изменений в нормативную базу, который ужесточает контроль поступления кондиционной нефти в систему — это новый технический регламент, контрольные мероприятия и так далее…. Я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев будет готов", — сказал министр.

Он добавил, что оценка ущерба от ситуации с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба" будет сделана в течение лета.