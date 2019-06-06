С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает, что необходимости в увеличении добычи нефти в рамках ОПЕК+ после июня нет.

"При падающем рынке я считаю, что нет ", — ответил Алекперов на ПМЭФ на вопрос журналистов, есть ли необходимость в наращивании добычи нефти в рамках ОПЕК+ после июня в связи с сезонным дефицитом нефти летом.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.