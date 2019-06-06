С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Главный фактор изменений на мировых энергетических рынках — объем добычи нефти в США, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в рамках энергетической панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Алекперов считает, что необходимости в увеличении добычи в рамках ОПЕК+ после июня нет

"Главным фактором изменений на мировых энергетических рынках остается объем добычи нефти в США", — сказал глава "Роснефти".

"От этого, в конечном итоге, зависит предложение жидких углеводородов в мире, баланс спроса и предложения, цены на нефть, а также цены на все остальные энергетические ресурсы", — отметил он.

Уже к следующему 2020 году США станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году смогут экспортировать 9 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, считает Сечин.

"Уже в 2020 году США станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году мощности по экспорту нефти и нефтепродуктов из США могут составить 9 миллионов баррелей в сутки", — сказал он.

Говоря о мировом спросе на нефть Сечин отметил, что этот показатель будет уверенно расти примерно по 1% в год. К 2040 году потребление нефти увеличится примерно на 20 миллионов баррелей в сутки.

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"Спрос на нефть будет уверенно расти примерно на уровне около 1% в год, что означает увеличение потребления в абсолютных объемах. К 2040 году потребление нефти в мире увеличится примерно на 20 миллионов баррелей в сутки", — сказал Сечин.

Мировой спрос на газ будет расти примерно на 2% в год, что увеличит его долю в энергобалансе с 22% до 25% к 2040 году.

"Природный газ является перспективным топливом для большегрузного автомобильного транспорта и морских судов, и мы прогнозируем увеличение спроса на газ со стороны транспортного сектора в 5 раз к 2040 году. Поэтому спрос на газ будет расти самыми быстрыми темпами среди ископаемых топлив — на уровне порядка 2% в год, что приведет к росту его доли в энергобалансе с 22% до 25% к 2040 году", — сказал Сечин.