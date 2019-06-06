С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с фондами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона инвестируют 300 миллионов долларов в железнодорожную компанию "Нефтетранссервис", говорится в сообщении РФПИ.

Сделку объявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами международного экспертного совета РФПИ.

"Согласно достигнутым договоренностям, объем инвестиций фонда и партнеров составит 300 миллионов долларов. Вырученные средства позволят НТС расширить парк подвижного состава, насчитывающий в настоящее время свыше 70 тысяч вагонов, и усилить позиции на рынке железнодорожной транспортной логистики", — говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.