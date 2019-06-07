С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+, скорее всего, продлит сделку по сокращению добычи нефти до конца года, а в декабре снова оценит ситуацию на рынке, заявил РИА Новости министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан на форуме ПМЭФ-2019.

"Поскольку мы уже в середине года, самое вероятное — продление (сделки ОПЕК+ — ред.) до конца года. Затем мы проведем заседание ОПЕК+ в декабре, проведем оценку, посмотрим, как отреагирует рынок, и тогда решим", — сказал министр.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Альянс планирует определить дальнейшую судьбу сделки на ближайшей встрече в Вене, которая намечается на начало июля.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих видит консенсус, что управление предложением на рынке нефти со стороны ОПЕК+ нужно продолжить.

"На рынок, конечно, влияют факторы, которые вне нашего контроля. И мы можем влиять только на уровень предложения на рынке… Я думаю, что рынок очень следит за тем, что мы будем делать дальше… И приближаясь к нашей июньской встрече, мы видим все больший консенсус, что нам нужно продолжать режим управления предложением на рынке, который мы установили", — сказал аль-Фалих, выступая на сессии ПМЭФ "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности".