С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Антипинский НПЗ (Тюменская область) будет проходить процедуру банкротства, но в кратчайшие сроки, до конца июня, будет восстановлена работа завода, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Завод, как и положено по законодательству, будет проходить процедуру банкротства. Но в то же самое время мы привлекли крупного индустриального партнера,… поэтому мы в кратчайшие сроки постараемся восстановить работоспособность завода, и завод будет продолжать работу", — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы стараемся сделать все, чтобы уже в конце июня завод начал работать", — уточнил Греф.

Сбербанк является крупнейшим кредитором Антипинского НПЗ. Банк 23 мая сообщил, что его группа получила право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода. Глава Сбербанка Герман Греф 24 мая заявил, что банк надеется в ближайшее время выйти на структурирование сделки по продаже Антипинского НПЗ.

В среду Сбербанк сообщил, что российская компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются группа инвесторов и Сбербанк, приобрела 80% акций Антипинского НПЗ; при этом операционное управление НПЗ обеспечивает азербайджанская госнефтекомпания SOCAR, она рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов.