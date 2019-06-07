МИНСК, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что РФ из-за ситуации с загрязнением магистрального нефтепровода "Дружба" в перспективе может возместить Белоруссии 20 миллионов долларов, в то время как международные компании требуют от российской стороны до 800 миллионов долларов.

Как передает в пятницу госагентство Белта, данное заявление глава государства сделал во время посещения белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан". Он, в частности, отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 миллионов долларов.

"Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 миллионов долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 миллионов долларов", — сказал Лукашенко.

Он заявил также, что белорусские НПЗ должны в деловом ключе решать вопрос о компенсации потерь из-за поставки загрязненной хлоридами российской нефти, подчеркнув, что надо блюсти свои интересы, но не "ползать на коленях".

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", — сказал глава государства.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Загрязненная нефть дошла до НПЗ в Мозыре, где в результате было повреждено отдельное оборудование, а на "Нафтане" успели среагировать, значительно снизив загрузку предприятия.

Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по "Дружбе" обратно в РФ.