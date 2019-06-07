С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня — ПРАЙМ. "Транснефть" ориентируется на выплату дивидендов в 50% прибыли, заявил журналистам президент компании Николай Токарев на полях Петербургского международного экономического форума.

"Пока, насколько я знаю, решение будет относительно 50%. Мы не обращались о снижении, никаких встречных идей не высказывали, пока ориентируемся на 50%", — сказал Токарев.

Вопрос о дивидендах "Транснефти" осложнило ЧП в трубопроводной системе "Дружба", куда в апреле попала загрязненная хлоридами нефть. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, заявил в четверг, что ЧП с нефтепроводом "Дружба" не должно влиять на дивиденды "Транснефти" за 2018 год, а о выплатах за 2019 год говорить еще рано. Позже он добавил, что правительство еще не определилось с дивидендами "Транснефти" за 2018 год, общий подход — 50% чистой прибыли.