КИЕВ, 7 июн — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" готов к переговорам с РФ по газу только с участием ЕС, любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам, заявил в пятницу глава компании Андрей Коболев.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", — написал Коболев в Facebook.

По его словам, компания сейчас покупает газ в Европе в первом квартале — по 259 долларов, во втором квартале — по 212 долларов, в июле будет закупать по 178 долларов.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.