МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил об наличии в российской Арктике фантастических запасов нефти. Крупнейшая российская компания намерена при помощи государства создать на севере Красноярского края нефтяной кластер из существующих и новых месторождений, что позволит стремительно увеличить добычу в ближайшие годы. Если озвученная Сечиным оценка запасов в российской Арктике подтвердится, то это изменит нефтяную карту мира.

ЗАПАСЫ НЕФТИ В РФ УДВОИЛИСЬ

Россия наряду с США и Саудовской Аравией входит в тройку мировых лидеров по добыче нефти. Наша страна обладает огромным запасами нефти – 30 млрд т или 219 млрд барр – несколько уступает Саудовской Аравии. Запасы нефти Саудовского королевства оцениваются в 37 млрд т или 266 млрд барр.

Согласно ВР Statistical Review of World Energy 2018 доказанные запасы нефти в России составляли в конце 2017 года 106,2 млрд барр. или 14,5 млрд т, а Саудовской Аравии – 266,2 млрд барр. или 36,6 млрд т.

Глава компании ВР Роберт Дадли сидел по правую руку от Сечина, когда глава "Роснефти" оглашал данные о российских запасах. По его данным, за прошлый год запасы нефти в России увеличились более, чем в два раза.

ВР Statistical Review of World Energy 2019 должен выйти в ближайшие дни. Возможно, ВР отразит новые данные в обзоре мировой энергетической отрасли за прошлый год.

По словам Сечина, самым главным конкурентным преимуществом российской нефтяной отрасли является низкая себестоимость добычи. В феврале этого года во время встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым Сечин обратил внимание собеседника на низкую себестоимость добычи у "Роснефти".

"У нас так называемые listing costs порядка 3,1 доллара за баррель. У российских компаний, могу сравнивать публичные компании, так как у нас одинаковые стандарты, чуть больше, в районе 5 долларов на баррель… У западных партнеров – до 17 долларов. Это зависит и от качества ресурсной базы. В этой части мы нормально конкурируем", — сказал глава "Роснефти".

Сечин особо подчеркнул, что лучший показатель в российской нефтяной отрасли был достигнут благодаря инвестициям в новые технологии.

Первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев в мае сообщил представителям СМИ, что в среднем операционные расходы – соответствуют понятию lifting costs – в компании составляют 2,1 тыс. руб./т. ($4,43/барр. при курсе 65 руб./$). При этом на новых месторождениях себестоимость добычи значительно ниже.

По оценкам западных аналитиков и экспертов, в России находится лучший портфель перспективных новых проектов. Сечин пообещал в ближайшие два-три года ввод в эксплуатацию новых месторождений, которые добавят к существующему объему добычи около 1 млн барр./сут. к 2022 году.

ВОТ ЭТО ДА!

В "Роснефти" разделяют мнение западных экспертов по поводу потенциала новых российских проектов. Они имеют наилучший потенциал мировой нефтяной отрасли и по масштабу ресурсной базы, и по качеству нефти, и по показателю себестоимости добычи.

Однако Сечин особо подчеркнул, что западные коллеги знают далеко не все о перспективах российской Арктики – стратегического региона развития. Ресурсный потенциал проектов "Роснефти" в Арктике превышает 20 млрд т. Эта оценка включает проекты на шельфе Карского моря, где по результатам оценочного бурения запасы могут превысить 15 млрд т. Кроме того, ведется разведка на севере Красноярского края, где по консервативным оценкам может залегать 5 млрд т.

На севере полуострова Таймыр на Паяхской группе месторождений на днях был получен приток нефти в объеме 720 т/сут. – выдающийся показатель продуктивности скважины для России и всего мира. Сечин особо подчеркнул, что на устье скважины был установлен 3-мм штуцер, поскольку при 5-мм штуцере приток нефти мог быть больше. После таких заявлений сидящий по левую руку министр финансов Катара его превосходительство Али Шарид многозначительно закивал головой, а присутствующие в зале начали переговариваться между собой с нескрываемым удивлением на лицах.

На Румейле – уникальном месторождении нефти в Ираке – продуктивность фонтанирующих скважин составляет 1,5 тыс. барр./сут. При этом, приток никак не ограничивается – штуцеры не используются.

Такими заявлениями на международном форуме в присутствии огромного количества профессионалов не бросаются ради красного словца. Более того, Сечин сообщил, что о результатах доложено на самый верх – руководству страны.

АРКТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР "РОСНЕФТИ"

"Роснефть" намерена осуществить на Таймыре интегральный проект, который включит в себя ряд действующих месторождений — Ванкорское, Сузульское, Тагульское, а также ряд новых крупных новых проектов на Пайяхской, Западно-Неркенской группах месторождений.

Уже ведется работа в правительстве для законодательного закрепления инвестиционных стимулов, позволяющих обеспечить рентабельность и глобальную конкурентоспособность нового арктического кластера, который станет основным источником грузопотока СМП.

Сечин считает, что арктический кластер громко заявит о себе в ближайшие годы. Кластер будет осваиваться при помощи новых технологий, включая горизонтальное бурение, доля которого в России уже достигла 50%.

Западные аналитики ехидно указывают, что объемы горизонтального бурения в России соответствуют американским показателям 10-летней давности. Однако для разработки российских месторождений традиционной – не сланцевой – нефти проведение дорогостоящего горизонтального бурения не требуется, поскольку структура российской ресурсной базы одна из лучших в мире, отметил глава "Роснефти".

НЕОБХОДИМЫ НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ

Для реализации такого масштабного проекта в условиях Крайнего Севера необходимы налоговые стимулы со стороны правительства. Сечин привел Самотлорское месторождение в качестве успешного применения таких стимулов. Через год после получения налоговых льгот падение добычи на этом месторождении — крупнейшим в Советском Союзе –прекратилось и начался рост. Благодаря росту добычи бюджет дополнительно получил более 20 млрд руб. – помимо доли акционеров, основным из которых является государство.

Заручившись поддержкой государства в виде налоговых стимулов, "Роснефть" намерена максимально эффективно разрабатывать арктический кластер месторождений, который изменит нефтяную карту мира – если огромные запасы на суше и на шельфе подтвердятся хотя бы наполовину.

Свое выступление Сечин закончил словами: "Уверен реализация проектов, о которых я проинформировал, придаст дальнейший импульс стремительного развития компании. Приглашаю в наши проекты всех заинтересованных партнеров. Эффективность наших проектов мы доказывали ни раз… Желаю всем мира и процветания".