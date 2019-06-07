МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Нефть марок Brent и WTI в пятницу вечером подорожала более чем на 3% на сигналах Саудовской Аравии о продлении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.59 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 2,89% — до 63,45 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 2,92%, до 54,14 доллара за баррель. Минутами ранее обе нефтяные марки дорожали более чем на 3%.

Цены на нефть заметно растут в пятницу на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он заявил, что 60 долларов за баррель — это слишком низкая цена, чтобы стимулировать инвестиции в отрасль.

Фалих добавил, что видит консенсус, что управление предложением на рынке нефти со стороны ОПЕК+ нужно продолжить.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак. Ранее заседания ОПЕК и ОПЕК+, на которых планируется определить дальнейшую судьбу венской сделки, намечались на 25 и 26 июня соответственно.