С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Потребителям нефти, которых затронула ситуация с "Дружбой", будут предложены коммерчески выгодные условия, чтобы частично компенсировать ущерб, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалам НТВ и "Россия 24" на полях ПМЭФ.

"Проблем в связи с "Дружбой" для потребителей нет, будут решаться вопросы частичной компенсации тех расходов, которые, возможно, кто понёс, и это будет компенсация за счёт компании "Транснефть", — сказал министр.

"То, что находится на территории России в хранилищах — это не подлежит компенсации, "Транснефть" будет самостоятельно решать вопрос… А тот объем, который остался у покупателя — по нему будут предложены коммерчески выгодные условия, с тем, чтобы компенсировать часть ущерба, который понесли наши контрагенты", — уточнил позже Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.