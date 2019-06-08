Кабмин выступает за льготы Приобскому месторождению "Роснефти"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ поддерживает предоставление льгот Приобскому месторождению "Роснефти" в ХМАО, объем поддержки еще предстоит определить, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
Силуанов напомнил, что Минэнерго и Минприроды проводят инвентаризацию нефтяных месторождений, по итогам которой правительство подготовит предложения по дополнительному стимулированию нефтедобычи.
"В этой связи мы договорились о том, что Приобское месторождение как раз попадет как один из первых проектов, эффективность которого будет оценена по тому плану, который правительство приняло. Мы взвесим все IRR их (внутренняя норма доходности — ред.), все предложения, все издержки. Будет принято решение. В целом принято решение о том, что нужно идти навстречу предложению "Роснефти". Но вопрос — насколько, какой объем, как, что", — сказал Силуанов.
"Будем определяться, будем смотреть в рамках критериев, которые должны быть определены по оценке планов эффективности действующих месторождений. По такому пути", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://1prime.ru/energy/20190608/830057765.html