С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ поддерживает предоставление льгот Приобскому месторождению "Роснефти" в ХМАО, объем поддержки еще предстоит определить, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

Силуанов напомнил, что Минэнерго и Минприроды проводят инвентаризацию нефтяных месторождений, по итогам которой правительство подготовит предложения по дополнительному стимулированию нефтедобычи.

"В этой связи мы договорились о том, что Приобское месторождение как раз попадет как один из первых проектов, эффективность которого будет оценена по тому плану, который правительство приняло. Мы взвесим все IRR их (внутренняя норма доходности — ред.), все предложения, все издержки. Будет принято решение. В целом принято решение о том, что нужно идти навстречу предложению "Роснефти". Но вопрос — насколько, какой объем, как, что", — сказал Силуанов.

"Будем определяться, будем смотреть в рамках критериев, которые должны быть определены по оценке планов эффективности действующих месторождений. По такому пути", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.