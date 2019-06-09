МИНСК, 9 июн — ПРАЙМ. Ежесуточная прокачка российской нефти в западном направлении через Белоруссию в июне по магистральному трубопроводу "Дружба" планируется в объеме 65 тысяч тонн, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года. Согласно плану-графику движения нефти, в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тысяч тонн", — говорится в сообщении на сайте концерна.

В нем также отмечается, что проведенная работа позволила 8 июня в 21.00 (совпадает с мск) получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции "Адамово".

Ранее в воскресенье советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что кондиционная нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию.

В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24 —25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток " Дружбы " обратно в РФ.