МИНСК, 9 июн — ПРАЙМ. Очистка загрязненной некачественной российской нефтью нитки магистрального нефтепровода "Дружба" на участке от белорусского Мозыря до российской Унечи продлится до середины августа, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"Организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Республики Беларусь российской нефти ненадлежащего качества. Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа", — говорится в сообщении на сайте концерна.