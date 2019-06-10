МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Компенсации нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок вырастут с 1 июля, бюджету РФ во втором полугодии это обойдется в 25–30 миллиардов рублей, рассказал газете "Ведомости" директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива – 56 тысяч и 50 тысяч рублей за тонну соответственно. С 1 июля фиксированная цена будет снижена до 51 тысячи и 46 тысяч рублей, разными будут и поправочные коэффициенты – 0,75 и 0,7 соответственно, рассказывает Сазанов. Бюджету во втором полугодии 2019 года это обойдется в 25–30 миллиардов рублей. Как компенсировать эти потери, чиновники договорились: с 1 сентября НДПИ будет повышен на 75 рублей.

В 2020 году формула компенсации также изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68 и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой (она индексируется на инфляцию). Это позволит сдержать рост цен на бензин без потерь для нефтяников, считает Сазанов. Но потери будут у государства: при цене нефти 65 долларов за баррель они вырастут до 84 миллиардов рублей (4,6 рубля с 1 литра бензина), оценивает он.

Как компенсировать эти потери, Минфин и Минэнерго пока не договорились. Минфин настаивает, чтобы независимо от изменения цен на нефть бюджет не оказался в минусе. Согласованное повышение НДПИ восполнит потери только на 36 миллиардов рублей, часть также компенсирует введение акциза на средние дистилляты, согласованное с Минэнерго. Как именно Минфин предлагает дополнительно поднять НДПИ, он не говорит.

"Минэнерго предлагает Минфину увеличить компенсацию за счет ФНБ. Минфин пытается полностью исключить выплаты за счет ФНБ. Вокруг этого и разворачивается борьба", – говорит собеседник издания, близкий к одной из сторон конфликта (отрицательный акциз, в том числе демпфер, – нефтегазовые доходы, уменьшение которых приводит к недополученным доходам ФНБ, поясняет газета).

Минфин такой вариант не устраивает, отмечает Сазанов: нужно застраховать бюджет на случай роста цен на нефть, вместе с которым "по экспоненте вырастут и потери бюджета". Так, при цене нефти в 100 долларов за баррель они достигнут 1,6–1,7 триллиона рублей, и повышение НДПИ все не компенсирует, говорит он.

Котировки вряд ли достигнут такого уровня, но нужно учесть их возможный рост в долгосрочной перспективе, отмечает Сазанов: "Мы ставим цель зафиксировать условия на долгосрочную перспективу, а не менять их каждый год". При этом утвердить "прибавку к НДПИ" в 75 рублей на долгосрочную перспективу "было бы странно, это продемонстрировало бы нашу финансовую неграмотность – такие параметры выгодны только для нефтяных компаний, которые получали бы все больше и больше средств из бюджета".