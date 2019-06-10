МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию два новых месторождения в Сибири, сообщается в годовом отчете компании.

"В планах ПАО "Сургутнефтегаз" на 2019 год ввод два новых месторождений – Ленского в Восточной Сибири и Восточно-Рогожниковского в Западной Сибири. Ожидается, что добыча нефти на Ленском месторождении выйдет на уровень 1,5–2 миллиона тонн в год уже через 3 – 4 года", — говорится в отчете.

Компания ожидает, что объем эксплуатационного бурения в текущем году составит 4,8 миллиона метров, планирует ввести в эксплуатацию 1210 новых нефтяных скважин.

"Кроме того, компанией запланированы работы по развитию нефтедобычи на юге Тюменской области и ХМАО – Югры. На сравнительно небольшом расстоянии от Уватской группы месторождений компания приступит к разработке месторождений Юганской группы. На базе Уватской и Юганской групп месторождений будет формироваться Южный кластер нефтедобычи, на котором в ближайшие три-четыре года ожидается ввод трех новых месторождений", — говорится в материале.

В 2018 году показатель эксплуатационного бурения "Сургутнефтегаза" составил 4,846 миллиона метров, что на 3,4% выше уровня 2017 года. Основной объем буровых работ (94,2%) и их прирост пришелся на Западную Сибирь. Компания ввела в эксплуатацию 2164 скважины, в том числе 1437 нефтяных.