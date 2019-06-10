МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, перспективы вокруг спроса на нефть из-за торговых рисков сдерживают торги, инвесторы также сохраняют внимание вокруг сделки ОПЕК+ по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,87% — до 62,74 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 53,91 доллара за баррель.

Сдерживают цены на нефть опасения за спрос на этот вид сырья из-за торговых рисков, в частности, из-за противоречий между США и Китая в торговле, считают аналитики. На США и КНР в прошлом году пришлось почти три четверти роста мирового спроса на нефть, и торговые противоречия между двумя странами негативно сказываются на стоимости нефти, пишет агентство Рейтер со ссылкой на стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian).

Инвесторы продолжают ожидать решения по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Ранее в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что РФ остается единственным экспортером нефти, который еще не принял решения о необходимости продления сделки, пишет агентство. Кроме того, первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, ближе к 30 долларам за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что такой сценарий не исключен.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая. Очередное заседание стран-участниц ОПЕК +, где будет обсуждаться дальнейшая судьба сделки, может пройти 2-4 июля.