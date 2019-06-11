БАКУ, 11 июн — ПРАЙМ. Азербайджан в мае повысил добычу нефти до 776 тысяч баррелей в сутки с 683 тысяч в апреле, при этом страна выполняет обязательства по сделке ОПЕК+, сообщает Минэнерго страны.

"Суточная добыча нефти составила в мае 776 тысяч баррелей. 699 тысяч баррелей — сырая нефть, 77 тысяч — конденсат", — сообщили в министерстве.

В марте добыча нефти в Азербайджане составляла 798 тысяч баррелей против 806 тысяч в феврале.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Альянс планирует определить дальнейшую судьбу сделки, в том числе возможность ее продления на второе полугодие 2019 года, на ближайшей встрече в Вене, которая намечается на начало июля.