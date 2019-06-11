МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Вице-премьеры РФ и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко обсудят в пятницу в Москве взаимодействие в ТЭК, включая вопросы, связанные с нефтепроводом "Дружба", сообщил журналистам представитель российского вице-премьера Илья Джус.

"В пятницу, 14 июня, продолжатся рабочие контакты с белорусскими коллегами по тематике ТЭКа. Запланирована рабочая встреча с вице-премьером Ляшенко", — сказал Джус журналистам.

"В целом рабочие контакты по сотрудничеству в энергетической сфере, но, естественно, сейчас один из самых приоритетных вопросов — это вопрос нефтепровода "Дружба", — добавил он.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.

В течение лета будет сделана оценка ущерба от ситуации с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба", заявил на прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак.