МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" до середины июля примет решение, что делать с откачанной из "Дружбы" загрязненной нефтью, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов вице-президент компании Рашид Шарипов.

"До середины июля", — сказал Шарипов, отвечая на вопрос о том, в течение какого времени планирует "Транснефть" принять решение о том, что будет предпринято с откачанной нефтью.

Он также уточнил, что в "Транснефти" в настоящий момент прорабатывают различные варианты, каким образом поступить с грязной нефтью, возвращенной из Белоруссии в Россию. "Пока ничего конкретного мы сказать не можем. Пока эта работа не закончена", — добавил вице-президент.

Он также отметил, что уровень хлорорганических соединений в нефти, поступающей на сегодняшний день в направлении Польши, Венгрии и Словакии, не превышает стандартные — 1-2 ppm.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.