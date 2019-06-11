МИНСК, 11 июн — ПРАЙМ. Около 760 тысяч тонн загрязненной хлоридами нефти, попавшей в магистральный трубопровод "Дружба", продолжает оставаться на территории Белоруссии, замещение некачественного сырья продолжается, сообщил во вторник белорусский концерн "Белнефтехим".

"Поэтапно реализуются мероприятия дорожной карты по замещению некачественной нефти на территории Беларуси, что позволяет снизить размер потерь. В настоящее время в трубопроводе и резервуарах на территории страны остается около 760 тысяч тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.