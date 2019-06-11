МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз добычи нефти в США на 2019 год на 130 тысяч баррелей, до 12,32 миллиона баррелей в сутки, на 2020 год – на 120 тысяч баррелей, до 13,26 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Добыча в стране в 2018 году составила в среднем 10,96 миллиона баррелей в сутки.

"Несмотря на ожидания замедление роста, прогнозируемый в 2019 году показатель роста добычи станет вторым по величине за всю историю (после роста на 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2018 году)", — отмечает EIA.

При этом некоторое замедление роста добычи в США обусловлено, в частности, снижением прогноза по цене на нефть, и приводит к замедлению роста мирового предложения нефти, считает ведомство.

Согласно последнему докладу минэнерго США, опубликованному 31 мая, в марте США добывали в среднем 11,905 миллиона баррелей нефти в день, сохранив лидирующую позицию в мире. Штаты опередили по этому показателю РФ и Саудовскую Аравию, которые в феврале добывали 11,303 и 9,787 миллиона баррелей в сутки соответственно. США остаются крупнейшим нефтедобытчиком с августа.