МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером торгуются разнонаправленно на фоне опасений влияния торговых противоречий на спрос, но настроение трейдеров поддерживает возможность продления сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.29 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03% — до 62,27 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — росла на 0,02%, до 53,27 доллара за баррель. Утром нефть дорожала примерно на 0,8-1,2%.

"Перспективы спроса являются центральными для рынка нефти в эти дни", — сказал агентству Рейтер аналитик Again Capital LLC Джон Килдуфф (John Kilduff).

"В последнее время мировые экономические данные были полны негативных сюрпризов, связанных с последствиями торговой войны между США и Китаем", — также добавил он.

Настроения трейдеров поддерживает оптимизм в отношении того, что участники ОПЕК+ продлят соглашение о сокращении добычи. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Альянс планирует определить дальнейшую судьбу сделки, в том числе возможность ее продления на второе полугодие 2019 года, на ближайшей встрече в Вене, которая намечается на начало июля.

При этом инвесторы продолжают оценивать последствия неразрешенных торговых противоречий между США и Китаем. Предполагается, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке 29 июня. При этом Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств стран "двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары.