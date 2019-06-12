МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду днем падают на 3% на фоне опасений инвесторов из-за роста запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.06 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,7% — до 60,61 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 2,95%, до 51,7 доллара за баррель. Минутами ранее снижение показателей превышало 3%.

Американский институт нефти (API) в ночь на среду сообщил о том, что коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,9 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидают, что показатель снизился на 0,5 миллиона. Данные по запасам от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду.