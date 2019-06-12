МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 июня, выросли на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 485,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 0,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,3 миллиона баррелей в день, снизившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 52,9 миллиона баррелей, или на 2,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина выросли на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 234,9 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,8%, составив 128,4 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.