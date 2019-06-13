МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Танкер Front Altair компании Frontline все еще горит в Оманском заливе, он не затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании Frontline.

Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что один из двух атакованных в Оманском заливе танкеров Front Altair затонул.

Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.