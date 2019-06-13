МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. ОПЕК в мае снизила добычу нефти в месячном выражении на 236 тысяч баррелей в сутки, до 29,876 миллиона баррелей в сутки; при этом в рамках сделки ОПЕК+ организация продолжила перевыполнять свои обязательства — в отчетном месяце на 42%, следует из июньского доклада ОПЕК со ссылкой на данные вторичных источников.

"Добыча нефти (в месячном выражении — ред.) снизилась в основном в Иране, Нигерии, Саудовской Аравии и Венесуэле, тогда как наибольший рост продемонстрировали Ирак, Ангола и Габон", — говорится в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 812 тысяч приходятся на 11 стран ОПЕК. В их число вошли Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Как следует из доклада, страны ОПЕК, обязавшиеся сократить свою добычу нефти в рамках сделки, по сравнению с октябрем 2018 года снизили ее суммарно на 1,157 миллиона баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. Таким образом, в мае они перевыполнили условия сделки на 42%.

Экваториальная Гвинея в мае вновь оказалась в лидерах по перевыполнению своих обязательств, сократив добычу нефти на 13 тысяч баррелей в сутки против обещанных 4 тысяч. Однако наиболее значительное влияние на перевыполнение сделки ОПЕК+ организацией оказали данные по Саудовской Аравии, которая сокращала добычу в три раза больше целевого объема — на 943 тысячи баррелей в сутки к уровню октября 2018 года против обещанных 322 тысяч.

Сверх целевого уровня снижала добычу и Ангола, выполнив сделку на 121%, а также Кувейт (116%) и ОАЭ (111%). Остальные страны не выполняли свои обязательства по сделке в полном объеме или не соблюдали условия соглашения вообще.

СПРОС НА НЕФТЬ

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1,14 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации.

Таким образом, в 2019 году спрос, как ожидается, достигнет 99,86 миллиона баррелей в сутки.

"Прогнозы спроса на нефть на 2019 год были скорректированы в сторону понижения в регионе ОЭСР из-за плохих данных за первый квартал года во всех субрегионах", — говорится в докладе.

ОПЕК выделяет слабый спрос на нефть в Северной Америке в марте из-за снижения спроса на бензин в США и на легкие дистилляты в Канаде. В Азиатско-Тихоокеанском регионе оценка спроса заметно ухудшилась из-за плановых и внеплановых остановок предприятий нефтехимической отрасли в течение квартала. Оценка роста спроса на нефть в Европе в первом квартале была понижена за счёт Германии, Италии и Турции.

ДОБЫЧА В ИРАНЕ

Добыча нефти в Иране в мае продолжила падать на фоне санкций США против страны, к уровню апреля показатель сократился на еще 227 тысяч баррелей в сутки, до 2,37 миллиона баррелей в сутки, следует из июньского доклада ОПЕК со ссылкой на данные вторичных источников.

При этом снижение добычи иранской нефти в мае усилилось, так как в апреле оно составило 121 тысячу баррелей в сутки с уровня марта.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

Существенное снижение добычи нефти продолжает наблюдаться и в Венесуэле, где экономический и политический кризис бьет по нефтяной промышленности, и против которой также были введены санкции США. В мае показатель снизился на 35 тысяч баррелей в сутки, до 741 тысячи баррелей в сутки.

ЗАПАСЫ В ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в апреле на 7,6 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение и составляли 2,874 миллиарда баррелей, говорится в июньском докладе ОПЕК.

При этом в месячном выражении запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле увеличились на 25 миллионов баррелей, а в годовом — на 54,4 миллиона.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+.