ТОКИО, 13 июн — ПРАЙМ. На одном из атакованных в Оманском заливе танкеров находился груз метанола японской компании Mitsubishi Gas Chemical, предназначенный для транспортировки в Юго-восточную Азию, сообщает агентство Киодо.

Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Спустя некоторое время министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. Сэко также дал распоряжение соответствующим подразделениям ведомства проверить поступающую информацию, а также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте.

В свою очередь, представители японского министерства транспорта сообщили, что пока не располагают деталями нападения, им известно, что все члены экипажа находятся в безопасности.

Японское ТВ сообщило, что владельцем одного из танкеров является компания Kokuka Sangyo Ltd., однако потом представители компании сообщили агентству Киодо, что судно было арендовано дочерней компанией в Панаме. Танкер шел под флагом Панамы. Также стало известно, что после нападения в машинном отделе вспыхнул пожар, но экипажу удалось его потушить самостоятельно.