ТОКИО, 13 июн — ПРАЙМ. Подвергшийся нападению в Оманском заливе танкер был атакован дважды в течение нескольких часов и в настоящее время дрейфует, так как все члены экипажа покинули судно, заявил президент японской компании Kokuka Sangyo Ютака Катада.

Судно Kokuka Courageous было арендовано "дочкой" японской компании в Панаме. Известно, что японцев на борту танкера не было. Все члены экипажа в безопасности.

"Я не знаю, почему было атаковано наше судно. Я испытываю злость, так как жизни людей подверглись опасности", — заявил президент Kokuka Sangyo, трансляция велась телеканалом ANN.

По словам Катады, первые сообщения о нападении поступили к ним около полудня по местному времени (06.00 мск).

"Спустя три часа судно было вновь атаковано. После этого было решено, что оставаться на судне небезопасно, после чего весь экипаж покинул судно, используя спасательные шлюпки", — подчеркнул он.

В настоящее время судно дрейфует, добавил глава японской компании.

Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Спустя некоторое время министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. Сэко также дал распоряжение соответствующим подразделениям ведомства вести сбор и проверку поступающей информации, а также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте.

Также стало известно, что на судне был груз метанола японской компании Mitsubishi Gas Chemical, предназначенный для транспортировки в Юго-Восточную Азию.