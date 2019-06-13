МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil и нефтехимическая корпорация Саудовской Аравии Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) построят в США нефтехимический завод и крупнейшую в мире установку парового крекинга этана, говорится в совместном релизе компаний.

"ExxonMobil и SABIC сегодня объявили о решении приступить к строительству химического завода и установки парового крекинга этана мощностью 1,8 миллиона тонн в округе Сан-Патрисио, штат Техас", — говорится в релизе.

"Создание крупнейшей в мире установки парового крекинга с использованием самых современных технологий на фоне быстрого роста добычи в бассейне Permian придает этому проекту высокую значимость и гарантирует обеспеченность сырьём", — приводятся в сообщении слова главы ExxonMobil Даррена Вудса.

По предварительной оценке, экономическая выгода от реализации проекта может достичь 50 миллиардов долларов в течение первых шести лет эксплуатации. Строительство начнется в третьем квартале 2019 года, а запуск ожидается в 2022 году.

Предприятие будет производить материалы, используемые при производстве различных потребительских товаров, включая охлаждающие жидкости для автомобилей, упаковочные материалы, строительные материалы и одежду.

"В рамках этого проекта мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего присутствия в США и еще более эффективное обслуживание общин и клиентов на рынках Северной и Южной Америки", — заявил генеральный директор SABIC Юсеф Аль-Беньян, чьи слова приводятся в релизе.