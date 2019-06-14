НОВОРОССИЙСК, 14 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" за время ЧП с загрязнением нефти снизила прокачку по трубопроводу "Дружба" на 4,4-4,5 миллиона тонн, планирует нагнать этот объем в 2019 году, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Меньше мы за эти вот полтора-два месяца, то, что пока вот эта ситуация (с загрязнением нефти — ред.), по-моему, на 4,5 миллиона тонн меньше, на 4,4, но мы все-таки надеемся, что как-то за два оставшихся квартала постараемся компенсировать. Заявки при этом мы получаем, видим, что увеличены", — ответил Андронов на вопрос о сохранении плана транспортировки нефти по "Дружбе" в этом году.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.

В начале года Андронов говорил, что согласно заявкам грузоотправителей, в 2019 году по "Дружбе" планируется прокачать 50 миллионов тонн нефти, плюс на НПЗ Белоруссии — 18 миллионов тонн.