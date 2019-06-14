МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак видит перспективу достижения принципиального согласия по хартии ОПЕК+ на встрече в начале июля.

"ОПЕК, а также Россия и другие страны, не входящие в ОПЕК, преобразуют ОПЕК+ в постоянную дискуссионную структуру. Есть перспектива достижения принципиального согласия об этом на встрече в начале июля. (Таким образом — ред.) ОПЕК+ создаст долгосрочную систему сотрудничества в целях стабилизации цен на нефть", — сказал Новак в интервью японскому изданию Nikkei.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Одновременно ОПЕК+ ведет работу над проектом соглашения о бессрочном сотрудничестве сложившегося альянса.