НОВОРОССИЙСК, 14 июн — ПРАЙМ. Нефтекомпании обратились в "Транснефть" с просьбой вернуться к прежнему регламенту проверки содержания в нефти хлорорганических соединений раз в десять дней, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Получаем от компаний письма с просьбой вернуться к старому регламенту, где раз в десять дней. Мы все это переправляем в Минэнерго… Все упирается в стоимость этой истории. Это затратная часть, которая бюджетом "Транснефти" не была предусмотрена, на наш взгляд, было бы правильно, если бы ФАС условно посмотрела на это, потому что безопасность и качество сырья, которое поступает в систему, все увидели, что это необходимо делать", — сообщил Андронов.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.

Из-за ЧП "Транснефть" перешла на ежедневный контроль хлорорганики в нефти вместе действовавшего режима проверок раз в десять дней, говорил в мае глава Минэнерго РФ Александр Новак. Чтобы в будущем не произошло подобных инцидентов, Минэнерго вместе с другими ведомствами подготовило изменения в нормативную базу, в том числе, касающиеся проверок качества нефти.

Как пояснял Новак, в настоящее время ГОСТом предусмотрен неежедневный обязательный контроль 11 показателей и контроль содержания хлорорганических соединений, парафинов в нефти не реже чем раз в 10 дней. Фактически осуществлялся контроль именно по этим двум показателям один раз в течение 10 дней. Ведомства предложили внести изменения в соответствующий ГОСТ, расширив перечень обязательного ежедневного контроля показателей качества нефти.