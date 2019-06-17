МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия в апреле пятый месяц подряд осталась на второй строчке по объему нефтедобычи, с показателем в 10,598 миллиона баррелей в сутки, обойдя Саудовскую Аравию и уступая мировое лидерство США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в апреле добывали в среднем 12,2 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,807 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи в России, по данным организации, сократился по сравнению с мартом на 0,08%, в США — вырос на 2,5%, в Саудовской Аравии вырос на 0,2%.

Экспорт нефти Саудовской Аравии в апреле в месячном выражении вырос на 0,5%, до 7,177 миллиона баррелей в сутки, США — снизился на 7%, до 2,495 миллиона баррелей в сутки. Данные России JODI не указывает. При этом в марте Россия экспортировала 5,624 миллиона баррелей в сутки, а в феврале — 5,491 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в апреле на 2,5% к предыдущему месяцу, до 16,339 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка выросла на 4,3%, до 2,598 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на 3,4% с уровня предыдущего месяца и составила 5,438 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — вырос на 2,5% по сравнению с показателем марта, до 4,575 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака вырос на 0,5%, до 3,858 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в апреле возрос на 12,5%, до 2,094 миллиона баррелей в сутки, а добыча — сократилась на 1,1%, до 2,002 миллиона баррелей в сутки.