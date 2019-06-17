МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин и дизтопливо в РФ с 10 по 14 июня продолжили рост относительно прошлой недели, при этом наиболее значительно они увеличились на Дальнем Востоке, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири и при необходимости принять меры. Козак в свою очередь заявил, что вопрос роста цен будет обсуждаться с нефтяными компаниями уже в понедельник вечером.

Согласно данным "Кортеса", розничные цены на бензин "Регуляр-92" на Дальнем Востоке и в Сибири с 10 по 14 июня выросли на 33 копейки, до 43,46 рубля за литр, "Премиум-95" — на 28 копеек, до 45,43 рубля за литр, "Аи-100" — на 14 копеек, до 50,24 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива в Дальневосточном федеральном округе в рознице выросла на 24 копейки, до 49,20 рубля за литр. Цена на авиакеросин уменьшилась на 498 рублей — до 56,154 тысячи рубля за тонну.

При этом в среднем по России цена на "Регуляр-92" на прошлой неделе выросла на 11 копеек, до 42,33 рубля за литр, "Премиум-95" — на 10 копеек, до 45,50 рубля за литр, "Аи-100" — на 4 копейки, до 50,65 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива в среднем по РФ выросла на 6 копеек, до 46,53 рубля за литр, авиакеросина — на 42 рубля, до 56,816 тысячи рублей за тонну.

Оптовые цены в РФ с 10 по 14 июня также показали рост, в частности, бензин "Аи-100" подорожал на 540 рублей, до 55,279 тысячи рублей за тонну. Оптовая стоимость бензина "Премиум-95" выросла на 257 рублей, до 50,499 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" — снизилась на 168 рублей, до 47,787 тысячи рублей за тонну. Цена дизельного топлива выросла на 61 рубль, до 48,133 тысячи рублей за тонну, авиакеросина — на 384 рубля, до 46,651 тысячи рублей за тонну.