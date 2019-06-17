МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" будет через суды взыскивать с виновников загрязнения нефти в трубопроводе "Дружбе" компенсации, которые она выплатит из-за ЧП другим компаниям, говорится в интервью главы Минэнерго РФ Александра Новака в телепрограмме "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", опубликованном на сайте министерства.

"Учитывая, что "Транснефть" взяла на себя вопросы компенсации, при этом понятно, что такая ситуация возникла из-за незаконных действий отдельных компаний, физических лиц, я думаю, что "Транснефть", безусловно, будет через различные суды взыскивать те суммы компенсаций, которые она понесет… работа эта не будет остановлена на том, что "Транснефть" заплатит эти издержки и все: будет проводиться работа, связанная с возмещением этих расходов и для "Транснефти", — заявил Новак.

Также министр рассказал о том, как нефть, оставшуюся в нефтехранилищах либо в отдельных нитках нефтепровода на территории России и Белоруссии, планируется оперативно довести до кондиционного уровня. По его словам, для этого есть несколько вариантов.

"Еженедельно мы проводим совещания с научным сообществом. Можно эту нефть подмешивать к качественной нефти, не превышая, безусловно, нормативы, чтобы она соответствовала стандартам. Правда, это более длительный процесс. Как один из вариантов там может рассматриваться переработка этой нефти на одном из заводов, и тогда это в более короткие сроки обеспечит просто ликвидацию этих остатков", — рассказал Новак.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.

В мае СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело против участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей. Как считают в СК, чтобы скрыть хищения весной 2019 года несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти у села Николаевка Самарской области нефть, не отвечающую требованиям ГОСТа, добавив в нее хлорсодержащие соединения. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в негодность.