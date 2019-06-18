ВАРШАВА, 18 июн — ПРАЙМ. Польский концерн Orlen потребует от российских поставщиков компенсаций как за понесенные убытки в связи с поступление загрязненной нефти, так и за недопоставки по контрактным обязательствам, сообщил журналистам во вторник председатель правления Orlen Даниель Обайтек.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

"Одна вещь — это невыполнение договора и непоставка нефти", — сказал Обайтек, уточнив, что компания выступит с претензиями к поставщикам на основе контрактных обязательств.

Он также подчеркнул, что все еще продолжается оценка возникших в связи с ЧП убытков. "Часть этой нефти была переработана, но нам пришлось ее смешивать, использовать стратегические запасы. Таким образом, мы понесли некоторые расходы", — сказал Обайтек. Когда оценка завершится, "мы обратимся к поставщикам с претензиями, потому что они признали наши права на претензии", отметил глава Orlen.

"Мы будем подавать в этом отношении претензии после окончания всех оценок", — добавил он.