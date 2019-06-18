ВАРШАВА, 18 июн — ПРАЙМ. Польша потратила 1,1 миллиона тонн нефти из стратегических запасов во время перерыва доставки сырья по нефтепроводу "Дружба", сообщает агентство РАР, ссылаясь на ответ министерства энергетики на депутатский запрос.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

"В целях обеспечения непрерывности переработки нефти в польских нефтеперерабатывающих заводах министр энергетики принял три решения, позволяющие отпуск стратегических запасов нефти в общей сложности на 1,1 миллиона тонн", — говорится в сообщении.