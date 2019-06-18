МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Цены производителей на автомобильный бензин в мае выросли на 17,5%, говорится в материалах Росстата.

"В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный – на 18%, бензин автомобильный – на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки – на 11,8%, пропан и бутан сжиженные – на 8,4%, битумы нефтяные строительные – на 5,7%, кокс нефтяной – на 5%, битумы нефтяные дорожные – на 4,5%, битумы нефтяные кровельные – на 3,7%", — говорится в майской статистике цен производителей.

Отмечается, что увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%.

В апреле рост цен производителей на бензин составлял 0,2%.

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