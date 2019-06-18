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МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. ОПЕК предлагает провести очередные заседания стран ОПЕК и ОПЕК+ в период с 28 июня по 2 июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти.

По словам собеседника агентства, делегациям сделки ОПЕК+ было направлено письмо с новым предложением по датам, подписанное президентом конференции ОПЕК, министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо. В нем, в частности, предлагается собрать встречу технического комитета экспертов ОПЕК+ 28 июня, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех стран ОПЕК 1 июля, а встречу всех 24 государств ОПЕК+ 2 июля.

Источник также добавил, что в письме отмечается важность итогов саммита G20, который пройдет в конце июня в Японии, для принятия на предстоящих заседаниях ОПЕК и ОПЕК+ решения по дальнейшей судьбе нефтяной сделки. В частности, это связано с предстоящими обсуждениями на саммите перспектив развития мировой экономики, в том числе, в условиях торговых споров между крупнейшими экономиками мира.

Заседания ОПЕК и ОПЕК+ изначально намечались на 25 и 26 июня соответственно. Однако позднее начал обсуждаться перенос встреч на июль. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в начале июня говорил, что большинство стран подтвердило свое согласие на проведение встречи ОПЕК+ 2-4 июля, но окончательного решения пока нет. В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Зангане 17 июня после встречи с Новаком заявил, что согласен на перенос встречи ОПЕК на 10-12 июля, но не смог бы посетить ее в начале июля.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) с начала 2017 года сокращали свою добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Но в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая 2019 года.