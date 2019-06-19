МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Очередные общие заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут в Вене 1 и 2 июля соответственно вместо ранее запланированных встреч в конце июня, следует из обновленного календаря на сайте организации.

Как уточнил источник РИА Новости в ОПЕК, встреча технического мониторингового комитета экспертов ОПЕК+ состоится 30 июня, а заседание министерского мониторингового комитета альянса — 1 июля до заседания стран ОПЕК.

Заседания ОПЕК и ОПЕК+ изначально намечались на 25 и 26 июня соответственно. Однако позднее начал обсуждаться перенос встреч на июль. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в начале июня говорил, что большинство стран подтвердило свое согласие на проведение встречи ОПЕК+ в интервале 2-4 июля, но окончательного решения пока нет. В свою очередь, министр нефти Ирана Бижан Зангане 17 июня после встречи с Новаком заявил, что согласен на перенос встречи ОПЕК на 10-12 июля, но не смог бы посетить ее в начале июля.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) с начала 2017 года сокращали свою добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Но в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая 2019 года.

На ближайшей встрече ОПЕК+ планируется определить дальнейшую судьбу сделки, в том числе возможность ее продления на второе полугодие 2019 года.