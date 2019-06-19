ВАРШАВА, 19 июн — ПРАЙМ. Польша оценивает объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу "Дружба", в один миллион тонн, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский журналистам в среду.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

"Идет спор по поводу объема загрязненной нефти. Польша оценивает его примерно в миллион тонн", — сказал Наимский.

"Россияне утверждают, что меньше, потому что поляки начали смешивать загрязненное сырье с чистым", — пояснил он.

"Но что можно было еще сделать, чтобы сделать возможной переработку?", — заключил польский чиновник.

По словам Наимского, Польша может обратиться в суд для решения вопроса о компенсации за загрязненную нефть.

"Последствия (поступления в польскую нефтетранспортную систему загрязненной нефти – ред.) будут еще продолжаться, и в частности, будут продолжаться разговоры об объеме компенсаций", — сказал он.

"На техническом уровне проблема была решена, но на торговом уровне компенсация не была решена", — отметил Наимский.

"Либо будет мирное решение, либо дело закончится в суде", — заключил он.