МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Начата подготовка к перекачке и выгрузке сырой нефти с танкера "ВФ Танкер-16" в Махачкале, на котором одиннадцатого июня произошел взрыв, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В ночь на 11 июня на танкере "ВФ Танкер-16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Впоследствии один из госпитализированных моряков скончался. Компания-судовладелец — "Волжское морское пароходство" — уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным Росморречфлота, разлива нефти нефтепродуктов в зоне ЧП нет, сейчас нефтегавань работает без ограничений.

"Сегодня утром ошвартовался "ВФ Танкер-18" к борту "ВФ Танкер-16". Идет подготовка к началу перекачки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Перекачку топлива с горевшего судна произведут через второй танкер, который даст энергию на насосы. Представители Росморречфлота после ЧП уточняли, что на борту "ВФ Танкер-16" было около 6 тысяч тонн сырой нефти, 156 тонн мазута и 26 тонн дизельного топлива.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота сообщали, что выгрузку сырой нефти с танкера планируют произвести в понедельник, однако операция была отложена из-за проведения следственных действий. Пока данных о том, когда и как судно будет отбуксировано из нефтегавани, нет.