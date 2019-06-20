МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в мае, по предварительным данным, снизился на 120 тысяч баррелей в день, или на 7% по сравнению с окончательными данными за апрель, составив 1,599 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 4,3% ниже прогноза организации (1,671 миллиона баррелей).

Согласно итоговым данным за апрель, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,719 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в мае составил 1,25 миллиона баррелей нефти в день, что на 5,4% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 319 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 29 тысяч баррелей в день.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в мае газа составил 318,4 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 2,2% ниже прогноза NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.