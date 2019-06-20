МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти нужно сохранить навсегда, при этом конкретные объемы регулирования можно менять, считает глава крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Соглашение ОПЕК+ мы поддерживали с первых дней, и я сегодня поддерживаю его. ОПЕК+ должен сохраниться навсегда, это мое мнение. Объемы регулирования можно менять. Чего мы добились этим соглашением 2016 года? Мы практически ликвидировали спекулянтов с рынка сырой нефти. Мы считаем, что соглашение должно действовать, и оно учитывает сегодня тот рост добычи, который есть на американском рынке", — сказал Алекперов в ходе годового собрания акционеров.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.